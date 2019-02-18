В центре Москвы школьник ударил полицейского

В центре Москвы подросток ударил полицейского. На него составили протокол об административном нарушении.
Известно, что несовершеннолетний 2001 года рождения совершил противоправное действие после того, как проиграл спор нескольким своим друзьям. Правоохранительные органы проверят родителей хулиганов по факту неисполнения ими своих обязанностей, пишет ТАСС.
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