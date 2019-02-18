Агрессивный мужчина жестоко избил автоледи в Красногорске

На улице Успенской в Красногорске мужчина напал на женщину-водителя, сообщает портал "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, дама решила сесть пьяной за руль и протаранить машину бывшего сожителя, но зацепила ряд других авто.
Мужчина выбежал на парковку на звук сигнализации. Он выволок подругу из-за руля и начал избивать.
Скоро звезды расскажут все свои секреты
Балерина пообещала вскоре представить своего жениха
Поклонники восхитились фигурой Лизы Арзамасовой
Народ взвыл от откровенного фото пары
Популярные темы форума
Сумасшедшая бывшая жена
Не кончаю с мужем
Клянёться что не изменял.
Аршавин забирает деньги у бывшей
Секс с братом
Тренер заглядывается на моего парня
Муж сестры мой любовник
Сказал, что я бревно
Вы верите в черную магию?
Петросян пустился во все тяжкие
Не могу поладить с "девами"
Как избавиться от клопов?
Отличный в постели, но скучный в жизни
Жена все тратит на себя
Дочка любит больше папу чем меня
Накричала на мужа при его друзьях
Если узнает что беременна - уйдет
Сплетница подруга
А вы праздновали 14 февраля?
Меня не интересуют сплетни не приисылайте вашу дрянь мне
Подруга своровала у меня кольцо
Алкоголь во время диеты
Не могу найти работу
7 см приговор?
Дочь матерится при мне
Неугамонный ребенок
Конфликт Айзы и Водонаевой
Приснилось что у меня выкидыш
Скучные отношения
Мужчина без прав