В Москве "заминировали" школы и торговые центры

В Москве прошла очередная волна "минирования" – в полицию поступило несколько анонимных звонков о бомбах в торговых центрах, школах, офисах. Всего около десяти объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Информация проверяется, на места предполагаемых ЧП отправлены кинологи. Пока никаких подозрительных предметов не обнаружено.
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