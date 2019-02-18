Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Минувшей ночью в Москве порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Стихия повалила около десятка деревьев в разных районах столицы, были повреждены семь автомобилей. Коммунальные службы смогли быстро ликвидировать последствия. "Никто не пострадал", – отметил собеседник агентства "Интерфакс". На северо-востоке города шквалистый ветер повалил фонарный столб. Движение по улице было частично перекрыто. Пострадавших также нет.
Штормовое предупреждение было объявлено в Архангельской, Воронежской, Тамбовской областях и на Ставрополье. Все коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Непогода затронула и восточную часть России. Аэропорты Мурманска и Анадыря работают с перебоями, передает "ТВ Центр".
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