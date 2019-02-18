Три мощных взрыва прогремели в центре Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на МВД самопровозглашенной республики. В ведомстве уточнили, что недалеко от места ЧП расположена резиденция главы ДНР.
Два взрыва прогремели в нескольких сотнях метрах от отеля, где остановились представители ОБСЕ, третий – на пустыре. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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