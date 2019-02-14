В центре Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу

В центре столицы неизвестный устроил стрельбу. По предварительным данным, злоумышленник использовал травматическое оружие.
Сообщается, что неизвестный мужчина стрелял по прохожим. Пострадавшие получили легкие травмы, пишет "Вечерняя Москва".
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