Ребенок замерз и умер в сугробе под Нижним Новгородом

В городе Перевоз Нижегородской области произошел несчастный случай. 10-летний мальчик провалился в сугроб во время игры с другом и не смог выбраться.
Взрослые вытащили ребенка и вызвали врачей. К сожалению, медикам не удалось реанимировать мальчика. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает VSE42.ru.
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