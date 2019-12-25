Известного канадского рэпера застрелили в канун Рождества

Канадского рэпера Ягуара Стюарта, известного как Bvlly, застрелили накануне в Онтарио. Исполнителю было 24 года, передает Пятый канал.
По сообщениям западных СМИ, музыканта убили накануне в Ошаве. Полицейские установили, что Стюарт получил множество огнестрельных ранений и сразу скончался. Тело было обнаружено рядом с автомобилем. Жильцы соседних домов утверждают, что слышали по крайней мере семь выстрелов.
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