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Известного канадского рэпера застрелили в канун Рождества

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Канадского рэпера Ягуара Стюарта, известного как Bvlly, застрелили накануне в Онтарио. Исполнителю было 24 года, передает Пятый канал.

По сообщениям западных СМИ, музыканта убили накануне в Ошаве. Полицейские установили, что Стюарт получил множество огнестрельных ранений и сразу скончался. Тело было обнаружено рядом с автомобилем. Жильцы соседних домов утверждают, что слышали по крайней мере семь выстрелов. 

Автор: 25 декабря 2019, 11:05

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