Девушка упала под поезд и "парализовала" московское метро

На станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы девушка упала на рельсы перед поездом. Инцидент серьезно нарушил работу линии в разгар часов пик: поезда не ходили с северо-запада на юго-восток, а в обратном направлении следовали с задержкой, сообщает "Национальная служба новостей".
Сразу после происшествия сотрудники подземки подняли пострадавшую на платформу. Вскоре к ним присоединились полицейские, которые вызвали скорую помощь и передали ее врачам. В настоящее время движение поездов на "фиолетовой" ветке пришло в норму.
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