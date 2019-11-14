Напали с топором: модельера Миддлтон и Маркл ограбили среди бела дня

Британский модельер Аманда Уэйкли, создававшая наряды для Кейт Миддлтон и Меган Маркл, стала жертвой ограбления. Дизайнер проверяла шины своего автомобиля, когда к ней подошли неизвестные с топором и отобрали дорогие часы Rolex.
Сумма ущерба составила 25 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщает Газета.ру, в результате ограбления Аманда Уэйкли не пострадала. В настоящее время местная полиция разыскивает злоумышленников.
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