В результате крушения самолета погибли 6 человек

В Колумбии разбился вертолет Военно-воздушных сил страны. В результате ЧП погибли шесть человек.
По данным сайта "Комсомольская правда", воздушное судно находилось в "оптимальном состоянии". Его несколько раз использовал во время перелетов по стране президент. Кроме того, в 2017 году именно на этой машине летал папа Римский Франциск.
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