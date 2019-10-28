В результате крушения самолета погибли 6 человек

В Колумбии разбился вертолет Военно-воздушных сил страны. В результате ЧП погибли шесть человек.

По данным сайта "Комсомольская правда", воздушное судно находилось в "оптимальном состоянии". Его несколько раз использовал во время перелетов по стране президент. Кроме того, в 2017 году именно на этой машине летал папа Римский Франциск.