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Происшествия

В метро Москвы произошел пожар

прочитано 392 раза

В Москве станцию метро "Выставочная" закрыли для пассажиров. В одном из служебных помещений произошел пожар.

Как сообщает телеканал "360", по вызову на станцию Филевской линии прибыли экстренные службы. Возгорание было локализовано. Безопасности пассажиров ничто не угрожает.

14 октября 2019, 13:36

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