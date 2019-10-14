В метро Москвы произошел пожар

В Москве станцию метро "Выставочная" закрыли для пассажиров. В одном из служебных помещений произошел пожар.
Как сообщает телеканал "360", по вызову на станцию Филевской линии прибыли экстренные службы. Возгорание было локализовано. Безопасности пассажиров ничто не угрожает.
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