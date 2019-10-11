Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове

Выяснилось, что школьница лишилась жизни всего из-за одного вопроса. Преступник сообщил, что несколько месяцев назад приметил бесхозный гараж и самовольно им завладел им. Девочка, проходившая мимо по дороге в школу, поинтересовалась, он ли хозяин гаража.
Испугавшись разоблачения, мужчина убил школьницу, передает НСН. Он подумал о том, что она является родственницей настоящих владельцев помещения. Расправился мерзавец с ребенком в гараже.
Следствию предстоит проверить эту версию. Но сама причастность задержанного к жуткому преступлению подтверждается, кроме его признания, камерами наружного наблюдения.
Ранее источники заявили, что в гибели девочки обвиняют местного жителя, который в течение почти 15 лет был в поле зрения стражей порядка. Мужчина неоднократно судим, в том числе за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера, сообщает "Царьград".
Как писали "Дни.ру", ранее жители Саратова решили устроить самосуд убийце девочки. Они начали раскачивать полицейскую машину, предполагая, что преступник находится в ней. Однако его там не оказалось. Правоохранителям с трудом удалось успокоить толпу и уговорить разойтись.
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