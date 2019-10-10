В Коми пьяный мужчина жестоко избил врача

В Коми местный житель жестоко избил фельдшера скорой помощи. Правонарушителя приговорили к десяти месяцам лишения свободы, сообщает FlashNord.
Инцидент произошел в начале июня. Мужчина выпил много спиртного и потерял сознание на улице. Прохожие вызвали врачей. В салоне машины скорой помощи очнувшийся пациент несколько раз ударил по лицу врача, которая обрабатывала ему царапины.
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