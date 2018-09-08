Известный 26-летний певец найден мертвым в своем доме

Скончался известный рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, выступающий под псевдонимом Мак Миллер. Певцу было 26 лет, передает TMZ.
Тело артиста нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Предположительно, музыкант умер от передозировки наркотическими средствами.
#BREAKING: Rapper Mac Miller Has Died at 26. RIP. https://t.co/F4PKMqQ3rO— TMZ (@TMZ) 7 сентября 2018 г.
Ситуация приняла неприятный оборот
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