Известный 26-летний певец найден мертвым в своем доме

Скончался известный рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, выступающий под псевдонимом Мак Миллер. Певцу было 26 лет, передает TMZ.

Тело артиста нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Предположительно, музыкант умер от передозировки наркотическими средствами.