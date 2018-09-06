Звезда "Терминатора" умерла после занятий йогой

В Канаде на 64-м году жизни скончался знаменитый американский актер Кристофер Лоуфорд. Он умер после занятия по йоге, передает EG.ru.

Артисту внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но спасти его не удалось, уточняет РИА ФАН.

Лоуфорд известен по съемкам в сериалах "Все мои дети" и "Главный госпиталь", сообщает телеканал "360". Его звездным часом стало появление в фильме "Терминатор-3. Восстание машин".