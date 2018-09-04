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Происшествия

Семью из России ограбили в Париже на 79 миллионов

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На выезде из аэропорта Ле-Бурже в Париже у семьи из России грабители отняли три чемодана с драгоценностями, передает сайт "Комсомольская правда". Одних только бриллиантов там было на 500 тысяч евро (39,5 миллиона рублей). Общая стоимость похищенного оценивается в миллион евро, или порядка 79 миллионов рублей. Отмечается, что жертвы ограбления прибыли в Париж из Ниццы на частном самолете. Территорию воздушной гавани они пытались покинуть на такси, но именно в этот момент злоумышленники на машине перегородили им дорогу. Полицейский департамент Ла-Курнев начал расследование.

4 сентября 2018, 14:50

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