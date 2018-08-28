В проливе Ла-Манш произошло столкновение между французами и британцами

В зоне ловли гребешков святого Якова в проливе Ла-Манш произошло столкновение французских и британских рыбаков, передает RT. В одном месте собрались 35 французских и пять британских судов. Представители Пятой республики практически окружили корабли подданных Елизаветы II. В ход пошли камни. Сообщается, что никто не пострадал, однако британцы были вынуждены покинуть спорный район. Глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф объяснил причину конфликта. По его словам, французские рыбаки ограничены в ловле моллюсков сроками с 1 октября по 15 мая, в связи с чем требуют от своих британских коллег соблюдения промысловых границ во время простоя.

