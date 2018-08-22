На Украине судят справивших нужду на памятник школьников

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против школьников, осквернивших памятник расстрелянным солдатам. Сообщается, что подростки справили нужду на мемориал.

Инцидент произошел на территории учебного заведения, пишет РИА ФАН. Примечательно, что хулиганы сами похвастались своим поступком в социальных сетях. Устанавливаются все обстоятельства дела. Стоит отметить, что за такое деяние вандалы могут получить от четырех до семи лет лишения свободы.



