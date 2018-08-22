Рак унес жизнь знаменитой актрисы

Стало известно о смерти знаменитой актрисы Барбары Харрис. Артистка скончалась на 84-м году жизни от рака легких, пишет телеканал "360". Последние дни жизни она провела в хосписе под надзором медиков, передает teleprogramma.pro.

Барбара Харрис начинала карьеру в бродвейских мюзиклах. Кроме того, она снялась в таких фильмах, как "Тысяча клоунов" и "Семейный заговор".