В Москве загорелось такси с пассажиром

В Москве автомобиль такси врезался в столб. В результате ДТП пострадал пассажир.

Машина врезалась в мачту городского освещения, после чего загорелась, передает телеканал "360". Таксист не пострадал. Пассажиру оперативно оказали первую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.