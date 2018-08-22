В Москве загорелось такси с пассажиром

В Москве автомобиль такси врезался в столб. В результате ДТП пострадал пассажир.
Машина врезалась в мачту городского освещения, после чего загорелась, передает телеканал "360". Таксист не пострадал. Пассажиру оперативно оказали первую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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