Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Отбывавший пожизненное заключение в немецкой колонии 62-летний Эгидиус Шиффер погиб в своей камере. К этому привели сексуальные эксперименты.

Преступник, оказавшийся за решеткой за убийство пяти женщин, трех из которых он изнасиловал, решил заняться мастурбацией. Арестант вытащил из настольной лампы кабель, намотал на соски и пенис и включил в розетку.

Эксперимент оказался для него последним. Во время мастурбации маньяк погиб от удара током, сообщает Mirror. Следователи пришли к выводу, что это был несчастный случай.

Эгидиус Шиффер сел в тюрьму за убийства женщин, которые путешествовали автостопом. Преступления он совершил между 1983 и 1990 годами.

Поймать маньяка удалось через 18 лет после его последнего злодеяния. На допросе Шиффер признался, что он садомазохист, и мысли о камере его возбуждают.