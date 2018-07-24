Прятала ножи: любовница о жизни с маньяком из Серпухова

Резонансное дело об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Серпухове обрастает новыми подробностями. Бывшая любовница подозреваемого в преступлении рассказала, что Александр Семин хранил дома наркотики и устраивал драки.



Девушка поведала, что однажды обнаружила дома наполненный марихуаной портфель, принадлежащий Семину. Она спрятала находку и не хотела отдавать ее наркоману, тогда тот чуть не задушил ее.

"Он припер меня к стенке и начал угрожать. Начали звонить его друзья и тоже угрожали мне", – вспомнила девушка. Семин, в свою очередь, утверждал, что портфель просто "попросили подержать".

Кроме того, любовница маньяка рассказала о приступах агрессии возлюбленного. Семин мог избить ее из-за наркотиков. Доходило до того, что приходилось прятать ножи, передает Telegram-канал Life Shot.

Девушка настолько боялась изверга, что даже не писала заявление в прокуратуру. Она была уверена, что это бесполезно.

Также стало известно, что у подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка Семина вскрылись гомосексуальные наклонности. Находясь в изоляторе временного содержания, он разделся догола и предлагал сокамернику заняться сексом.

Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова Александра Семина задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Тело ребенка обнаружили в спортивной сумке.

Позже в деле появилась главная улика. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес тело ребенка в упомянутой сумке к оврагу.