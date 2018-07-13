"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Очевидцы рассказали, что тело полностью проткнула стойка забора. Останки были настолько повреждены, что сложно определить, человеку какого пола они принадлежат.
Известно, что трагедия произошла в центре Москвы, неподалеку от станции метро "Красносельская". Труп обнаружили местные жители, которые и вызвали службу спасения, передает телеканал "360".
Стоит отметить, что жители района сначала приняли человеческое тело за куклу. "Ну висит и висит... Как чучело. Сразу и не поймешь", – поделились впечатлениями свидетели.
Позже на место шокирующей находки прибыли полицейские, оцепившие район. Более того, у забора очевидцы заметили пятна крови.
Была ли это насильственная смерть или несчастный случай, пока не сообщается. Стоит отметить, что рядом с ограждением находится многоэтажный дом. Есть вероятность, что жертва упала с высоты.
Ранее стало известно, что пассажир Московского метрополитена погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы. Мужчина потерял равновесие и рухнул головой вниз.
На просочившихся в Сеть кадрах видно, как человек садится на перила и пытается съехать. Неожиданно его перевесило в левую сторону, и он камнем рухнул на платформу. От полученной травмы мужчина скончался.
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