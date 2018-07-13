"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей

Столичные полицейские сообщили поистине жуткую новость. Они заявили, что сняли с забора труп человека, который был насажен на металлический столб.



Очевидцы рассказали, что тело полностью проткнула стойка забора. Останки были настолько повреждены, что сложно определить, человеку какого пола они принадлежат.

Известно, что трагедия произошла в центре Москвы, неподалеку от станции метро "Красносельская". Труп обнаружили местные жители, которые и вызвали службу спасения, передает телеканал "360".

Стоит отметить, что жители района сначала приняли человеческое тело за куклу. "Ну висит и висит... Как чучело. Сразу и не поймешь", – поделились впечатлениями свидетели.

Позже на место шокирующей находки прибыли полицейские, оцепившие район. Более того, у забора очевидцы заметили пятна крови.





Была ли это насильственная смерть или несчастный случай, пока не сообщается. Стоит отметить, что рядом с ограждением находится многоэтажный дом. Есть вероятность, что жертва упала с высоты.

Ранее стало известно, что пассажир Московского метрополитена погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы. Мужчина потерял равновесие и рухнул головой вниз.

На просочившихся в Сеть кадрах видно, как человек садится на перила и пытается съехать. Неожиданно его перевесило в левую сторону, и он камнем рухнул на платформу. От полученной травмы мужчина скончался.