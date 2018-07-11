Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле

Наш соотечественник до полусмерти избил украинского туриста в гостинице Ganita Holiday Village в городе Аланья. В настоящее время 57-летний пострадавший находится в реанимации.

Россиянин проник на территорию отеля и напал на гостя из Запорожья, жестоко расправившись с ним. Украинец получил тяжелые травмы, в результате чего впал в кому.

Мужчину госпитализировали, когда тот уже был в бессознательном состоянии, передает "Интерфакс-Украина". Положение находящегося в реанимации туриста осложняет тот факт, что в момент избиения он был пьян. По словам директора турагентства "Лига-Тур-Сервис" Евгения Титова, из-за этого случай нельзя признать страховым.

Теперь семье пострадавшего придется платить за лечение мужчины из собственного кошелька. Но жена украинца заявила, что у нее нет денег на лечение супруга и его транспортировку на родину. Кроме того, по словам родственников жертвы нападения, консульство Украины в Турции не принимает участия в решении возникших проблем.

Отметим, трагические инциденты с туристами на отдыхе за рубежом, к сожалению, не редкость. Ранее в Турции погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном городе Сиде, в провинции Анталья. Парня сбросили с крыши. Брат погибшего связывает отсутствие деталей трагедии с тем, что 24 июня в Турции проходили президентские выборы.