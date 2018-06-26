Юного россиянина сбросили с крыши в Турции

В Турции трагически погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном городе Сиде, в провинции Анталья.

Туристы из России прилетели на отдых 18 июня. А в ночь с 23 на 24 июня юноша скончался. О произошедшем рассказал двоюродный брат погибшего Сергей Малышев.

По словам молодого человека, его родственник отправился на дискотеку, в то время как его мама осталась в отеле. Утром женщина проснулась, но сына в номере не было. "Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши", – цитирует Малышева Ura.ru.

Что именно произошло на дискотеке, пока не сообщается. В Генконсульстве России в Анталье информации о случившемся пока нет. Брат погибшего связывает отсутствие деталей трагедии с тем, что 24 июня в Турции проходили президентские выборы.

Мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск. Пока идет следствие, тело парня остается в Турции.

Ранее в Турции серьезно пострадала российская туристка. На нее с дочерью в пятизвездочном отеле обрушилась стеклянная стена душевой кабины. Пострадавшая потеряла сознание. Все ее тело было в ссадинах, а на руку наложили швы. После возвращения в Россию она планирует подать на отель в суд.