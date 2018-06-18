Туристка из России серьезно пострадала в Турции

Россиянка вместе с мужем и дочерью отправилась на отдых в пятизвездочный отель в Турции. Путевка обошлась в 250 тысяч рублей. На следующий день после приезда на женщину и ее дочь обрушилась стеклянная стена душевой кабины. В результате пострадавшая потеряла сознание, а перепуганный муж вызвал врачей. "У меня все тело в ссадинах, на руку наложили швы, дочь в шоке, да и я тоже. Было очень страшно", – цитирует россиянку URA.Ru. В качестве компенсации отель предложил женщине и ее дочери питание в ресторане "а ля карт", позднее выселение или скидку на время следующего приезда в эту гостиницу. Однако пострадавшую такие варианты не устроили. Женщина надеется добиться справедливости, обратившись к страховщику. После возвращения в Россию она планирует подать на отель в суд.