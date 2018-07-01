Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве

В магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве нетрезвый покупатель с ножом захватил заложников. Мужчина требует 300 тысяч и не позволяет оказать помощь раненой женщине.

Сотрудники полиции вместе с сотрудниками Росгвардии оцепили здание магазина "Дикси" на Большой Академической улице в Москве, где вооруженный ножом мужчина удерживает заложников. Стали известны подробности произошедшего.

По информации telegram-канала LifeShot, подвыпивший мужчина украл что-то с полок магазина. Сотрудники "Дикси" заметили это и попытались остановить нарушителя. Тогда он достал нож и набросился на окружающих.

Очевидцы рассказывают, что он порезал одной из женщин руки, а затем приставил нож к горлу. Во второй руке захватчик удерживает банку пива, передает telegram-канал Mash. Как сообщает Пятый канал, мужчина требует 300 тысяч рублей, а переговоры согласен вести только с представителями силовых ведомств.

Мужчина с ножом захватил заложников в магазине «Дикси» в Москве pic.twitter.com/X6PExy8lVJ — Федот Ловчев (@efincasrank1974) 1 июля 2018 г.

Специалисты опасаются за здоровье пострадавшей. Вооруженный мужчина не позволяет оказать ей помощь, тогда как она может истечь кровью. Для переговоров с захватчиком прибыл начальник столичного управления МВД Олег Баранов. Также на место выдвинулись сотрудники психиатрической помощи.

Информация о личности пострадавшей разнится. По одним данным, это сотрудница магазина. По другим – случайная посетительница. Также пока не разглашается личность самого захватчика.