Музыканта Сучилина перед страшной смертью прокляла цыганка
Также стало известно, что посольство России в Лиссабоне поможет родственникам погибшего. "Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут транспортировать тело или кремировать здесь", – цитирует пресс‐секретаря диппредставительства Александра Брянцева РИА Новости.
Напомним, что российский рок-гитарист, лидер группы "До мажор" Андрей Сучилин скончался от страшной инфекции. Об этом сообщила его близкая подруга Лидия Тихонович в Facebook.
В мае музыканта с супругой сняли с авиарейса в Португалии из-за сильного запаха, возникшего из-за его заболевания. Болезнь вызвала некроз тканей.
Мужчину экстренно доставили в одну из местных клиник. Ему провели несколько операций, но болезнь оказалась сильнее. Вскоре музыкант впал в кому, а через некоторое время скончался. Вдова музыканта в соцсетях обратилась к друзьям с просьбой помочь в организации похорон в Москве.
Андрей Сучилин является единственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим в знаменитых семинарах Роберта Фриппа. В 2010-м Сучилин увлекся социальной журналистикой. Являлся кандидатом психологических наук.
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