Опозоренный на весь мир российский музыкант умер от страшной болезни

Известный российский гитарист Андрей Сучилин скончался в Португалии. Врачи сделали мужчине несколько операций, но не смогли остановить некроз тканей.

Один из ведущих рок-гитаристов России Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса Амстердам – Гран-Канария из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни. Об этом в Facebook сообщила его близкая подруга Лидия Тихонович. Друзья и коллеги выразили соболезнования близким музыканта.

О неприятном инциденте, произошедшем в самолете с российским гитаристом, ранее написало британское издание Mirror. На весь мир стало известно о том, что лайнер сел в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров. Не поленились западные журналисты и описать подробности, как бортпроводники закрыли мужчину в туалете, а затем сняли с рейса. От какого недуга страдал музыкант, не уточнялось.

После инцидента Андрей Сучилин рассказал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха стало заболевание, которым он заразился, передает РИА Новости. Позже стало известно, что у Сучилина начался некроз тканей.

После инцидента музыканта положили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций, пытаясь остановить некроз и подобрать антибиотики для борьбы с инфекцией. Однако сердце, легкие и почки не справлялись. В итоге болезнь победила.

Андрей Сучилин - кандидат психологических наук. Он является единственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим в знаменитых семинарах Роберта Фриппа. До последнего времени музыкант давал концерты, писал аранжировки и музыку к спектаклям. В 2010-м Сучилин увлекся социальной журналистикой.