В ночном клубе зверски убита известная певица
По данным правоохранителей, у клуба остановился автомобиль, из которого вышел вооруженный человек. Он зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь.
В результате шесть человек получили ранения. Для 40-летней певицы и хозяина ночного клуба они оказались смертельными. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, передает The Sun.
Трагедия попала в объективы камер видеонаблюдения. Благодаря записям с них полиции удалось разглядеть регистрационные номера машины преступника.
Автомобиль удалось найти. Задержаны и четверо подозреваемых: они отправлены под стражу. Подробности их допроса пока не разглашаются в интересах следствия.
Хэсер Тулу – популярная в Турции певица, актриса и модель. Родилась 10 апреля 1978 года в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более четырех миллионов просмотров.
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