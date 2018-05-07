24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке

В Битцевском парке столицы после тушения пожара были обнаружены два трупа с многочисленными ранениями. Уже задержан подозреваемый, который, по версии следствия, убил отца и бабушку в ходе конфликта, после чего пытался сжечь их на костре.



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