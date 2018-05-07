24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке

Инаугурация Путина Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Понедельник 7 мая
Лента новостей
15:18
Мошенники наживаются на могиле Яковлева из "Иванушек"
15:10
В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв
14:40
Выявлена смертельная опасность соцсетей для женщин
14:32
Бузову заметили в жестком иностранном порно
14:26
Стюардесса обвинила пилота в домогательствах во время полета
14:25
Россиянам напомнили о дополнительном выходном дне
14:24
Маленький сын Михалкова произвел фурор
14:04
Съездившим в Крым школьникам из Одессы устроили порку
14:03
Под Москвой две женщины украли из подъезда самокат
13:57
Куда сходить 9 мая
13:50
Володин: С инаугурацией Путина в развитии России наступил новый этап
13:49
Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
13:46
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
13:32
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
13:32
Мучимая болью Фандера отказалась от операции
13:18
Возглавившая Бессмертный полк Самойлова взбесила Украину
12:53
Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:40
"Смысл всей моей жизни": проникновенная речь Владимира Путина
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
12:28
Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы
12:14
Любовник о близости с Понаровской: Бросил спичку в ее вулкан страсти
12:08
Путин четвертый раз стал президентом России
12:00
Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
11:50
Инаугурация Путина. Прямой эфир
11:46
В Татарстане мужчина с ножом напал на детский сад
11:45
Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
11:40
"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
11:37
Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"
11:25
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
11:22
Пугачева и Галкин показали свои чувства на всю страну
11:18
"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"
11:10
10-летнего мальчика насмерть придавило бревнами
11:06
В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана
10:58
Профильный комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения премьера
10:53
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
10:16
"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
10:14
Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
10:07
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
09:57
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
09:44
Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
09:22
После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
09:21
Названа смертельная опасность влюбленности
09:07
Россиян напугали резким ростом налогов
08:39
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
08:34
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
08:26
Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства
08:21
"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
07:56
Особенности инаугурации президента России
07:54
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
18:02
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
17:38
Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
17:08
Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья
16:45
Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу
16:27
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком
16:11
Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе
15:31
Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
15:11
Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку
14:41
На востоке Москвы случилось смертельное ДТП
14:21
Известный певец во время концерта ударил фаната ногой по лицу (видео)
14:02
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
13:37
Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
13:12
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп
12:50
В Подмосковье обстреляли 12-летнего мальчика
12:45
Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
12:22
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
12:15
Галкин возмутил хамством в беседе о ветеранах Великой отечественной
11:44
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко
11:43
Ялтинский международный экономический форум – 2019 пройдет в апреле
11:17
Знаменитый футбольный тренер госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
11:12
В Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения собаки
11:01
"Прогноз неутешительный": перепуганный сын Гагариной внезапно побелел
10:39
Шепелев поразил безудержным весельем под песню Фриске
10:18
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
10:01
Московская элита в шоке от наглого вора
19:04
Тарасова эмоционально отреагировала на решение Медведевой
18:46
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
18:45
"Локомотив" стал чемпионом России по футболу (видео)
18:34
Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой
18:09
У наркозависимого Шуры отнялась рука
18:03
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали люди
17:45
Из Шуры откачали десять литров жира
17:40
"Посмотрите! Она святая": Люди опешили от вида Бузовой
17:03
Лазарев стремительно теряет вес из-за нервов
16:30
Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал
15:39
Проблемы в группе Тутберидзе: названа причина ухода Медведевой
15:13
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
14:35
Роскошная Волочкова восхитила женственностью
14:24
Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:39
Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
12:41
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
12:00
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
11:14
42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
Происшествия

24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке

Фото: GLOBAL LOOK press/Romy Arroyo Fernandez
В Битцевском парке столицы после тушения пожара были обнаружены два трупа с многочисленными ранениями. Уже задержан подозреваемый, который, по версии следствия, убил отца и бабушку в ходе конфликта, после чего пытался сжечь их на костре.
прочитано 1388 раз

Правоохранители полагают, что преступление совершил 24-летний безработный житель столицы. По данным расследования, парень убил 56-летнего отца 86-летнюю бабушку в ходе бытового конфликта.

ПО ТЕМЕ

Два трупа несколько часов пролежали в туалете Макдоналдса в центре Москвы

Под Москвой пенсионер убил друга и выкинул тело на мусорку

После этого он вывез трупы в багажнике автомобиля и попытался скрыть следы злодеяния в лесополосе. Оперативниками было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, передает EG.ru.

Ранее в 2017 году в Битцевском парке были обнаружены расчлененные трупы нескольких женщин и мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Тогда сотрудники полиции решили, что эти убийства никак не связаны между собой.

  

Напомним, что Битцевский парк Москвы получил печальную известность благодаря серийному убийце Александру Пичушкину. За 15 лет маньяк успел совершить 48 убийств и три покушения.

После задержания Пичушкин сказал, что хотел убить не менее 64 человек — по числу клеток на шахматной доске. Сначала он убивал пьяниц и бездомных, но потом переключился на знакомых, так как это доставляло ему больше удовольствия.

Автор: Михаил Вштанов7 мая 2018, 10:49

комментарии

Политика

Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
"Смысл всей моей жизни": проникновенная речь Владимира Путина
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер

Шоу-бизнес

Бузову заметили в жестком иностранном порно
Маленький сын Михалкова произвел фурор
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
Мучимая болью Фандера отказалась от операции

Проишествия

Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
Известную певицу нашли мертвой на побережье

Lifestyle

Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Шоу-бизнес

В Сети появились интимные фото Фриске с мужем

Народ пришел в восторг от увиденного
Шоу-бизнес

После обнародования тайного романа Корикова покинула страну

Актриса отправилась в Италию
Шоу-бизнес

Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи

Балерина напугана интенсивностью
Шоу-бизнес

Маленький сын Михалкова произвел фурор

Малышу исполнился год

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru