В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России

В Сирии неизвестные обстреляли из стрелкового оружия автобус с журналистами из России, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Работники СМИ возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте. Сообщается, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Необходимая медицинская помощь была оказана им на месте. Журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для продолжения лечения.