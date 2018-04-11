Известная певица умерла от рака

На 81-м году жизни в США скончалась солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз. Знаменитая исполнительница умерла у себя дома в Чикаго, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Chicago Tribune.

О причинах смерти певицы высказался друг семьи. Он заявил, что артистка несколько лет пыталась побороть рак, передает The New York Times.