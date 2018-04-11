Владелец магазинов OBI пропал в Альпах

В Альпах бесследно исчез директор немецкого холдинга Tengelmann Group 58-летний Карл-Эриван Хауб. Миллиардера в последний раз видели 7 апреля: судя по всему, он собирался кататься на лыжах.

Близкие владельца сети магазинов OBI взяли на себя расходы по проведения поисково-спасательной операции. Предположительно, Хауб пропал недалеко от горного пика Кляйн-Маттерхорн. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Life.ru со ссылкой на Handelsblatt.