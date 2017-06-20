Экзорциста приговорили к смертной казни за убийство детей

Житель Мьянмы 30-летний Тун Наинг предстал перед судом. Среди местных жителей мужчина слыл колдуном. Однажды к нему на сеанс изгнания злых духов привели трех детей – двух девочек в возрасте восьми месяцев и двух лет, а также трехлетнего мальчика. Во время обряда экзорцизма, как рассказал сам обвиняемый, в него самого вселились злые духи. В итоге маг насмерть забил трех детей. Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс в стране, подошло к логическому завершению. Мужчина был приговорен к смертной казни, передает Flashnord.

