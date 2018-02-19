В России умер двукратный олимпийский чемпион

На 88-м году жизни скончался знаменитый российский спортсмен, двукратный чемпион Олимпийских игр по гребле Юрий Тюкалов. О смерти атлета сообщили в Федерации гребного спорта.
В пресс-службе организации выразили соболезнования родным и близким Тюкалова, передает телеканал "360". "Мы скорбим вместе с вами", – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте Федерации.
Юрий Тюкалов получил золото на Олимпиаде в городе Хельсинки в 1952 году и на Играх в Мельбурне четыре года спустя. В 1960-м во время аналогичного состязания в Риме он завоевал серебряную медаль.
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