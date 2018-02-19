Спецагенты США и Китая подрались из-за ядерного чемоданчика Трампа

Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин между представителями американских и китайских спецслужб произошла потасовка. Когда глава Белого дома вошел в зал для переговоров, за ним попытался проследовать помощник с ядерным чемоданчиком в руках.

Его остановила китайская охрана. Завязалась потасовка, в ходе которой один из сотрудников Секретной службы США повалил на пол китайского спецагента, передает РИА ФАН. Сообщается, что представителям Поднебесной не удалось даже прикоснуться к ядерному чемоданчику Трампа.