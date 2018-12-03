Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Милана рассказала, что узнала о трагедии лишь спустя три дня "через десятые руки". Она не получила никакого сообщения от полиции или консульства. "В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил. В консульстве тоже молчат. Он – гражданин России, имеет вид на жительство в Республике Беларусь. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня", – поделилась вдова.
Женщина утверждает, что ее муж уехал в Москву для решения деловых вопросов. Однако она не знает, чем именно занимался Игорь в столице, передает телеканал "360".
Сотрудники отеля Four Seasons отказались комментировать гибель предпринимателя. Журналисты обратились к портье и бармену с вопросом о произошедшем: оба подтвердили, что ничего не знают о трагедии.
Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение, что причиной смерти 39-летнего мужчины могло стать отравление некачественным алкоголем. В его номере также нашли белый порошок неизвестного происхождения – вероятно, наркотики. В прошлом Санин был судим за хранение запрещенных веществ. Известно, что незадолго до смерти бизнесмена в его комнате побывали четверо мужчин и одна женщина.
Напомним, сегодня утром пресс-служба Главного следственного управления по Москве сообщила, что 1 декабря полицейские нашли труп мужчины, на теле которого "видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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