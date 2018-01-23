Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах

Отстранение россиян от Олимпиады Студент Бауманки убил возлюбленную Тесты и опросы Дом-2 Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Вторник 23 января
Лента новостей
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
18:46
Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:22
Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
17:00
Украина наплевала на европейские ценности
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:26
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:57
В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:42
Порошенко подняли на смех из-за зарплаты
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:47
Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство и брак раскололи общество
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:17
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:51
Легендарный джазовый музыкант умер от рака
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:03
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:30
Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:15
Буланову с сыном экстренно госпитализировали
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:51
Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
10:14
Россия вошла в список лучших стран мира
10:14
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
10:13
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
10:07
У берегов США обнаружили российский корабль-разведчик
10:00
В Москве загадочно умерла целая семья
09:48
Ученые подтвердили смертельную опасность сахара
09:36
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)
09:36
Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа
09:35
Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона
09:32
В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин
09:14
Британцы готовы голосовать за Путина
09:05
Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир
08:58
"Русские" пираты обосновались в США
08:52
В центре Лондона эвакуировали отели
08:48
Ольгу Орлову затравили за оскорбление женщин
08:46
Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку
08:45
Евгения Медведева стала послом красоты
08:40
Таксист выбил глаз буйному пассажиру
08:35
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
08:31
Под Москвой горел мебельный склад
08:19
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
08:08
Мельникова родила известному певцу сына
08:03
Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза
07:48
Самая старая актриса Голливуда умерла в США
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:14
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
20:10
Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
20:04
Собчак начала вскрывать язвы
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:39
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
19:22
В Москве водитель сбил двух пешеходов
19:05
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
19:01
К Караченцову позвали патологоанатома
18:55
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
18:52
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
18:26
В московском метро случился новый коллапс
18:24
Президент Филиппин разрешил убить себя
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
К Караченцову позвали патологоанатома
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Происшествия

Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах

Кадр из фильма "Мрачные небеса"
Семья москвичей погибла при загадочных обстоятельствах. Родственники умирали один за другим. 
прочитано 319 раз

Первой этот мир покинула 61-летняя Марина Борисовна, еще 19 января. Как рассказали корреспондентам "Московского комсомольца" соседи женщины, та заразилась инфекционным гепатитом, но не придала болезни значения, ухаживая за парализованным супругом – 61-летним Николаем Николаевичем. Прикованный к кровати инвалид, в довесок ко всему остальному, недавно перенес два инфаркта. Кроме того, врачи обнаружили у него раковую опухоль.

ПО ТЕМЕ

"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском

Красавица-модель при смерти из-за странной болезни

Тело Марины Борисовны обнаружил ее сын, 29-летний Илья. Он вызвал медиков, которые определили причину смерти как цирроз печени: гепатит разрушил жизненно важный орган. Уже через два дня молодому человеку пришлось вызвать врачей еще раз – угас его отец, Николай Николаевич. При этом сам Илья тоже болел. По словам соседей, он жаловался на простуду.

Спустя еще два дня, 23 января мужчина вызвал врачей уже себе. Он умер на руках у медиков. Перед смертью он жаловался бригаде скорой на высокую температуру и боль во всем теле. Предварительной причиной смерти медики назвали двустороннюю пневмонию.

Его состояние усугубил стресс – он был весь на нервах из-за потери родителей и предстоящих ритуальных мероприятий. Хоронить всех троих теперь придется старшей дочери пенсионеров, которая живет отдельно в однокомнатной квартире на Каховке.

Ранее в этом году Dni.Ru рассказывали читателям о страшной трагедии, произошедшей 9 января в Сергиевом Посаде. Там в пожаре погибла семья из четырех человек, в числе которой двое детей.  Несчастные отравились угарным газом. Огонь охватил четвертый этаж многоквартирного дома. В итоге 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей, которые жили на пятом этаже, до смерти отравились продуктами горения.

Автор: Михаил Войцеховский23 января 2018, 19:40

комментарии

Политика

Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
Британцы готовы голосовать за Путина
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Шоу-бизнес

Сексуальная Беркова развратила пенсионера
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)

Проишествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Lifestyle

Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Названы лучшие актеры США
Происшествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом

Манифест убийцы-наркомана

Шоу-бизнес

Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить

У ведущей "Дома-2" сдали нервы
Шоу-бизнес

Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой

Популярный актер не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Сексуальная Беркова развратила пенсионера

Звезда фильмов для взрослых не смутилась на эпатажном шоу

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Регионы

"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru