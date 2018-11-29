В Италии захватили в заложники 20 студентов

В коммуне Фьюджи в регионе Лацио провинции Фрозиноне в центральной части Италии 28-летний мужчина взял в заложники директора учебного заведения и 20 студентов, передает телеканал "360". Отмечается, что злоумышленник находился в "состоянии измененного сознания" и не был вооружен. Он приказал заложникам не двигаться.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека, передает НСН. Нападавшего обезвредили и задержали прибывшие на место сотрудники полиции. По некоторым данным, его отправили в психиатрическую клинику.
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