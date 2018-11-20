Пытавшаяся похудеть россиянка умерла из-за слабительных

Борьба с лишним весом окончилась смертью для 18-летней россиянки. Жительница города Истра скончалась от передозировки слабительными и мочегонными препаратами.

Даша Круглова очень хотела избавиться от лишнего веса. По рассказам друзей девушки, сначала она все делала правильно: стала заниматься спортом, вести здоровый жизни, правильно питаться.

Однако спустя некоторое время, не получив немедленного результата, Даша решила, что таблетки помогут быстрее. Девушка стала принимать мочегонные и слабительные препараты, постоянно увеличивая дозу. Высокая концентрация лекарства в организме привела к сильному обезвоживанию. Однажды утром 18-летняя Даша не проснулась, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Напомним, в начале года супруга известного российского футболиста Алана Мамаева опубликовала в своем микроблоге фото, на которых выглядит болезненно истощенной. Пользователи Сети посчитали, что это не только некрасиво, но еще и опасно – они заподозрили у Мамаевой анорексию.

"Сутулая, худая, страшная. Ну нужно же иногда на себя в зеркало смотреть. Вы же женщина. Нельзя же себя так не любить", "Кости торчат!", "Конечно, анорексия, болезненно выглядит и абсолютно асексуально", – раскритиковали супругу спортсмена в комментариях.



Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. "Никого не слушайте! Все замечательно. Уроды завидуют… Не нравится – не смотрите, проходите мимо… Жрут и завидуют!" – вступились поклонники Мамаевой. Сама же модель абсолютно довольна собственным весом. На критику в свой адрес Алана внимания не обращает.

