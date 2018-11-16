В московском метро девушку зажало между платформой и вагоном

В столичном метро на станции "Ленинский проспект" девушке зажало ногу. Пассажирка оказалась в ловушке между платформой и вагоном, передает "360".

По предварительным данным, девушка ехала на работу. На выходе из поезда ей стало плохо, пассажирка оступилась, и ее нога попала в проем между платформой и вагоном. Очевидцы рассказали, что после инцидента пострадавшая лежала на платформе в шоковом состоянии.