В Москве черные риелторы хоронили людей заживо

В Москве были задержаны 16 черных риелторов, подозреваемых в совершении нескольких убийств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Банда орудовала в Московской и Тверской областях в 2012-2016 годах. В состав преступной группы, возглавляемой профессиональным риелтором Романом Шугаибовым, входили восемь мужчин и восемь женщин.

Их обвиняют в совершении девяти убийств и пяти эпизодах мошенничества. "В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, совершение девяти убийств, а также пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой", – рассказала Светлана Петренко.

По данным следствия, злоумышленники находили одиноких, ведущих замкнутый образ жизни людей, которые имели в собственности квартиры в Москве. Черные риелторы обманным путем лишали их прав на жилье и убивали. Они расстреливали жертв, топили в реке и даже закапывали живыми. Преступникам удалось завладеть пятью квартирами, общая стоимость которых составила 28 миллионов рублей.

Ранее в городе Боровичи Новгородской области черные риелторы получили деньги с незаконной продажи квартиры женщины, а после застрелили ее вместе с подругой. Трагедия произошла в 2015-м, однако дело передали в суд спустя три года.