В Москве избили знаменитую певицу

Печальный инцидент произошел с солисткой группы "Маша и медведи" Марией Макаровой. 41-летней артистке нанести телесные повреждения.

Певица написала заявление в ОВД России по Басманному району. По данным правоохранителей, женщине нанесли несколько ударов.

Мария Макарова уточнила, что побои были нанесены ей в ходе бытового конфликта. Участковый проводит проверку по факту ее обращения, после чего будет принято процессуальное решение, передает телеканал "360".

К стражам порядка артистка обратилась 13 октября, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщали о том, что солистку группы "Маша и медведи" избили за то, что она заступилась за заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина, у которого якобы пытаются отнять недвижимость.

"Маша и Медведи" – российская рок-группа, созданная Марией Макаровой в 1997 году. Самой известной композицией коллектива является песня "Любочка". Этот хит появился почти случайно, слова из стихотворения Агнии Барто с таким же названием наложили на музыку (текст немного изменили – прим. ред.).

Сейчас солистка группы "Маша и медведи" продолжает давать концерты и записывать новые песни. Так она сообщила в последнем эфире "Привет, Андрей" от 12 мая 2018 года.