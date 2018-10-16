В московском ТРЦ жестоко избили блогеров

Столичные блогеры решили проверить слухи о том, что охранники запрещают снимать в московском ТРЦ Columbus. Из-за этого молодые люди пострадали от рук местных работников.
Сообщается, что когда блогеры начали съемку в помещении, они были остановлены одним из охранников. После этого сотрудник ТРЦ выхватил у молодого человека телефон, завязалась потасовка. В результате инцидента блогеры получили серьезные травмы, передает телеканал "360". "У одного – черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник. У Павла – подозрения на перелом челюсти, он с трудом разговаривает. У него отек большой и синяки на руках", – рассказал один из пострадавших.
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