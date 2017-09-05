Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции

Российский турист серьезно пострадал во время отдыха на турецком курорте. Мужчину на скутере сбил автобус. ДТП произошло в Аланье, передает НТВ.

Пострадавший был госпитализирован с переломами, кровоизлиянием в мозг и черепно-мозговой травмой. После шестичасовой операции туриста перевели в реанимацию, где он впал в кому.

Уже установлено, что в ДТП виновен водитель автобуса. Его отправили под домашний арест.