Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции

Российский турист серьезно пострадал во время отдыха на турецком курорте. Мужчину на скутере сбил автобус. ДТП произошло в Аланье, передает НТВ.
Пострадавший был госпитализирован с переломами, кровоизлиянием в мозг и черепно-мозговой травмой. После шестичасовой операции туриста перевели в реанимацию, где он впал в кому.
Уже установлено, что в ДТП виновен водитель автобуса. Его отправили под домашний арест.
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