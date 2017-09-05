Юношу задержали за изнасилование школьницы в парке "Измайлово"

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы в московском парке "Измайлово" был задержан 19-летний юноша, передает РИА ФАН. В полицию обратилась мать жертвы. Она рассказала, что малознакомый молодой человек в период с 1 по 2 сентября надругался над ее дочерью.