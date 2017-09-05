В котловане на юго-востоке Москвы нашли тело женщины

В котловане реконструируемого здания Энергетического университета на Краснознаменной улице на юго-востоке Москвы прохожие заметили засыпанное песком тело, передает телеканал "360". Они вызвали полицию и скорую помощь.
Экстренные службы определили, что женщина мертва, а не без сознания, как предположили очевидцы. По словам сотрудников университета, она работала в этом учреждении вахтером. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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