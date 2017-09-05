Из московской клиники украли медицинскую технику

В УВД ЮАО Москвы обратилась компания-дистрибьютор медицинской техники. Представители фирмы просили проверить факт кражи ее продукции, хранившейся в одной из крупнейших московских клиник.

Пострадавшей стороной было написано заявление в УВД ЮАО Москвы с требованием провести проверку по факту кражи продукции на сумму более шести миллионов рублей. Согласно заявлению, некие Рузняев М. М., Балкизова А. А. и Шугушев З. Х. (бывший гражданский супруг Балкизовой А.А.) якобы совершили противоправное действие в отношении компании-поставщика, состоящее в организации хищения с территории больницы продукции компании на общую сумму 6,5 миллиона рублей.

Изначально по результатам проверки УВД ЮАО Москвы было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже прокуратура Москвы выяснила, что с момента подачи заявления и на протяжении 10 месяцев ОЭБ и ПК УВД ЮАО Москвы не было произведено должного оперативного мероприятия.

Прокуратурой города было установлено, что в нарушение ст. 144 УПК РФ орган дознания надлежащую проверку не провел. Постановления "в отказе в возбуждении УД вынесены без надлежащей оценки обстоятельств происшедшего". В связи с чем прокуратурой было вынесено решение об отмене незаконного постановления УВД ЮАО Москвы, а прокурору ЮАО Москвы указано на "необходимость обеспечения надлежащего надзора за проведением доследственных проверок".

"Да, я знаком с этим случаем. К сожалению, у меня много таких дел. Создается полное ощущение, что в таком городе, как Москва, органы просто не занимаются делами меньше, чем на миллиард. И преступники этим активно пользуются, осознавая, что останутся безнаказанными. Очень хорошо, что время от времени прокуратуре удается сдвинуть процесс с мертвой точки. Посмотрим к чему это приведет на этот раз", – заявил адвокат Владимир Одягайло.